Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.

"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде", - написал Кулеба на своей странице в Twitter, комментируя информацию СМИ о приезде Лаврова в Крым, где он встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.