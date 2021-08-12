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17:29 12.08.2021

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

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Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.

"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде", - написал Кулеба на своей странице в Twitter, комментируя информацию СМИ о приезде Лаврова в Крым, где он встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.

 

Теги: #крым #лавров #кулеба #крымская_платформа
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