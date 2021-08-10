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23:52 10.08.2021

Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезли в Украину

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Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезли в Украину

В Украину ко Дню независимости прибыл из Швеции оригинальный экземпляр Конституции Пилипа Орлика, сообщила народный депутат Украины и представительница Верховной Рады в Конституционном уде Ольга Совгиря на своей странице Фейсбук во вторник.

"Впервые за 311 лет в Украине доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика! Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости", - сообщила Совгиря.

Она отмечает, что три копии конституци, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья же копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования.

Как сообщалось, ранее ожидалось, что Конституция прибудет 16 августа, за неделю до Дня независимости Украины.

В конце июня Зеленский сообщил, что к 30-летию независимости Украины в Киев впервые за 311 лет из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

"Конституция Пилипа Орлика" - договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Филипп Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

Теги: #орлик #конституция
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