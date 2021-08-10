Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил главе Одесской областной государственной администрацией Сергею Гриневецкому депутатское обращение, в котором просит рассмотреть вопрос присвоения Одесскому художественному музею имени художника Александра Ройтбурда, возглавлявшего учреждение в последние годы жизни.

"Ройтбурд был великим творцом и талантливым художником, сделал значительный взнос в становление, развитие и возрождение Одесского художественного музея, любил родной город и Украину… С целью увековечивания памяти директора, который сделал значительный взнос в развитие культуры и других сфер общественной жизни… прошу рассмотреть вопрос присвоения Одесскому художественному музею (Коммунальное учреждение "Одесский художественный музей" имени Александра Ройтбурда", - говорится в тексте обращения.

Снимок печатного текста документа без дат и подписи Гончаренко разместил в своем Телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, руководитель Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность", украинский художник Александр Ройтбурд скончался 8 августа в возрасте 59 лет после длительной болезни.

Он возглавил музей в марте 2018 года. В 2019 году был отстранен от руководства учреждением, но в начале 2020 восстановлен решением суда. До того возглавлял одесскую ассоциацию "Новое искусство", киевскую галерею Марата Гельмана, проводил персональные выставки в Украине и за рубежом.