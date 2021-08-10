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02:36 10.08.2021

Автобаза Госуправления делами закупила 2 микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн

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Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" закупило два микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн.

Согласно договорам, текста которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендеров Автобаза Госуправления делами договорилось с ООО "Автосоюз" о закупке  одного фургона на базе автомобиля Volkswagen Crafter за 1,609 млн грн, а также один микроавтобус Volkswagen Crafter 50 за 2,761 млн грн.

Кроме того, Автобаза Госуправления делами намерена закупить у ООО "Ксенко авто продакшн" автомобиль скорой помощи типа С за 3,250 млн грн.

Теги: #госуправление #автобаза #украина
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