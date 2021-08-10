Автобаза Госуправления делами закупила 2 микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн
Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" закупило два микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн.
Согласно договорам, текста которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендеров Автобаза Госуправления делами договорилось с ООО "Автосоюз" о закупке одного фургона на базе автомобиля Volkswagen Crafter за 1,609 млн грн, а также один микроавтобус Volkswagen Crafter 50 за 2,761 млн грн.
Кроме того, Автобаза Госуправления делами намерена закупить у ООО "Ксенко авто продакшн" автомобиль скорой помощи типа С за 3,250 млн грн.