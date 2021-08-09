События

11:46 09.08.2021

В аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации

1 мин читать
В аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации

В Международном аэропорту "Борисполь" 9 августа заработал пункт массовой вакцинации от СOVID-19.

Как отмечается в сообщении аэропорта в понедельник, вакцинация будет проходить в помещении терминала "D" на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.

Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Вакцинация бесплатная, без предварительной записи в формате живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Пункт открыли согласно решению Министерства здравоохранения Украины.

Вакцинацию проводит бригада "Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи".

Теги: #борисполь #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 09.08.2021
В Украине за сутки сделали более 51 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

В Украине за сутки сделали более 51 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

05:02 09.08.2021
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

08:39 08.08.2021
В Украине за сутки сделали почти 80 тыс. прививок от коронавируса

В Украине за сутки сделали почти 80 тыс. прививок от коронавируса

23:49 07.08.2021
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

19:39 07.08.2021
Украина получит более 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца года

Украина получит более 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца года

09:36 07.08.2021
Новый рекорд прививок COVID-19 за сутки - 170,6 тыс. человек

Новый рекорд прививок COVID-19 за сутки - 170,6 тыс. человек

17:50 06.08.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

14:46 06.08.2021
В Киеве за вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall можно получить билеты на матчи с ФК "Шахтер"

В Киеве за вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall можно получить билеты на матчи с ФК "Шахтер"

13:43 06.08.2021
Областная власть должна работать с громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации - Шмыгаль

Областная власть должна работать с громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации - Шмыгаль

10:51 06.08.2021
В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель посетит Киев 22 августа

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

За минувшие сутки российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

Меркель посетит Киев 22 августа

Дело по обвинению Чауса во взяточничестве вскоре будет направлено в суд, причастность спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется – директор НАБУ

В Украине ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами, град и шквальный ветер

Во Львовской области в ДТП с участием автобуса травмированы шесть человек

Финляндия с 9 августа открывает границы для украинцев

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Британский эсминец "Дефендер" продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так – посол

Вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, уже в принципе решен – посол Британии

Зеленский отбыл в Николаевскую и Одесскую области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА