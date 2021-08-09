В аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации

В Международном аэропорту "Борисполь" 9 августа заработал пункт массовой вакцинации от СOVID-19.

Как отмечается в сообщении аэропорта в понедельник, вакцинация будет проходить в помещении терминала "D" на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.

Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Вакцинация бесплатная, без предварительной записи в формате живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Пункт открыли согласно решению Министерства здравоохранения Украины.

Вакцинацию проводит бригада "Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи".