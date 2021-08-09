Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

Реализация 10-летнего плана развития инфраструктуры в США стоимостью $1 трлн, выдвинутого президентом Джо Байденом, приведет к увеличению дефицита федерального бюджета на $256 млрд в течение десятилетия, подсчитало бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office, CBO) США.

Между тем Сенат продвигается в согласовании поправок по законопроекту, который предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет. Сенатор-республиканец Роб Портман и сенатор-демократ Кирстен Синема, являющиеся лидерами на межпартийных переговорах, призвали законодателей поддержать инициативу.

"Новые расходы, предусмотренные законопроектом, компенсируются новыми доходами и накоплениями, причем только некоторые из последних отражены в подсчете CBO", - сказали они. Управление ограничено в том, что может учитывать, пишет The Wall Street Journal.

CBO не оценил макроэкономические последствия законопроекта, тогда как сенаторы утверждают, что инициатива позволит получить дополнительно $56 млн доходов за счет ускорения роста экономики, которому она будет способствовать.

Еще одним важным различием в подсчетах CBO и сенаторов является финальная стоимость мер помощи в условиях пандемии COVID-19. По словам законодателей, они смогут сэкономить около $210 млрд, перераспределив выделенные на эти меры денежные средства. CBO полагает, что расходы удастся сократить лишь на $13 млрд.

Уровень поддержки законопроекта будет зависеть о того, насколько убедительным сочтут аргументацию в его пользу члены Республиканской партии. На прошлой неделе в ходе первого голосования по законопроекту за инициативу высказались 17 республиканцев и все 50 демократов.

Некоторые республиканцы выступили против законопроекта после публикации подсчетов CBO. Так, сенатор Марко Рубио написал в Twitter, что предлагаемый "масштабный инфраструктурный проект не является "полностью обеспеченным", как утверждают его авторы".

Законопроект предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. В том числе речь идет о выделении $110 млрд на строительство мостов и дорог, $39 млрд - на модернизацию общественного транспорта, $66 млрд - на железнодорожный транспорт. $55 млрд планируется потратить на водную инфраструктуру.

Законопроект является первым этапом плана президента США Джо Байдена в отношении инфраструктуры.

CBO в июле спрогнозировало, что дефицит федерального бюджета США в текущем финансовом году составит около $3 трлн. Это на $130 млрд меньше, чем в 2020 году, но втрое превышает показатель 2019 года.