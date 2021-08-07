События

22:51 07.08.2021

В Киеве мужчина утонул в Днепре

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В Киеве мужчина утонул в Днепре

В столице спасатели вытащили из реки мужчину, который пошел купаться возле Южного моста Днепра и не вернулся, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

"В 19:27, на расстоянии 30 м от левого берега, на глубине 6 метров водолазами было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Бойцы с помощью водолазно-спасательного оборудования, вытащили утопленника из воды и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая", - указано в сводке.

Также ведомство призывает жителей столицы соблюдать правила безопасного отдыха на природе и у водоемов.

Теги: #киев #гсчс #утопленник
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