Минздрав ликвидирует структуру МСЭК на протяжении двух лет

Министерство здравоохранения Украины на протяжении ближайших двух лет намерено ликвидировать структуру медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), ее заменит Национальное агентство контроля качества медицинской помощи, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак журналистам в пятницу.

"Среди основных принципов реформирования системы медико-социальной экспертизы - на протяжении ближайших двух лет мы ликвидируем структуру МСЭК; изменим принцип установления утраты трудоспособности благодаря автоматизированному подходу с внедрением Международной классификации функций (МКФ) и с реабилитационным планом, созданным мультидисциплинарной командой, которая будет работать с пациентом не с момента выписки из больницы, а с момента госпитализации",- сказала она.

"Через два года также планируется создание Национального агентства, которое будет отвечать за контроль качества медицинской помощи и мониторинг того, как это происходит (обучение медработников, конфликтные ситуации)",- добавила Микичак.

По словам замминистра, внедрение МКФ в Украине позволит изменить походы к установлению утраты трудоспособности, в частности процесс будет проходить автоматизировано без влияния комиссий, которые иногда абсолютно субъективно устанавливают инвалидность. Так, ступень утраты трудоспособности будет определяться по набору кодов, которые будет вносить мультидисциплинарная команда в соответствующее программное обеспечение.

Для полноценного внедрения МКФ необходимо провести обучение врачей, в частности врачей первички, а также расширить Программу медгарантий по направлению реабилитации.

По словам замминистра, изменения будут внедряться постепенно.

Микичак отметила, что реформирование системы проводится в рамках реализации закона о реабилитации и Национальной стратегии безбарьерности.