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19:00 06.08.2021

В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

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В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

 Украинские правоохранители задержали в Киеве мужчину, который планировал организовать заказное убийство гражданина Соединенных Штатов в г. Балтимор (штат Мэриленд, США) и искал киллера для его совершения в Украине.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, заказчик, который имел гражданство Украины и США, подыскивал исполнителя убийства через своего знакомого.

"Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в $45 тыс. При этом убийство должно было быть выполнено до 9 августа, поскольку до этого времени заказчик еще будет находиться в Украине и это обеспечило бы ему алиби", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оплата за убийство происходила в два этапа. Сначала исполнителю передали предоплату - $20 тыс. Еще $25 тыс. заказчик должен был передать уже после непосредственного совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

"Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме $25 тыс.", - информируют правоохранители.

Они уточняют, что по месту жительства и в авто задержанных, а также у возможных соучастников, причастность которых еще проверяется, проводятся обыски.

В свою очередь, правоохранительные органы США, по сообщению ГБР, приняли меры на территории Соединенных Штатов, благодаря которым удалось зафиксировать противоправную деятельность указанной группы лиц.

"Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении, а именно заказчику в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), соучастнику в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - подчеркивают в ГБР.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Теги: #покушение #гбр #задержание #убийство
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