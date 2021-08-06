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09:46 06.08.2021

Нацполиция ликвидировала ОПГ, похищавщую нефтепродукты из трубопроводов в трех областях Украины

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Нацполиция ликвидировала ОПГ, похищавщую нефтепродукты из трубопроводов в трех областях Украины

Оперативники и следователи Национальной полиции Украины задержали организованную преступную организацию, которая осуществляла врезки в магистральные газо- конденсатопроводы и хищение углеводородного сырья в особо крупных размерах.

Как сообщается на сайте Нацполиции в пятницу, установлено, что в группировку входило 16 человек. Злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

"33-летний житель города Днепр создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы с четким распределением ролей. Фигуранты осуществляли систематическое похищение нефтепродуктов и углеводородного сырья, транспортируемых через магистральный нефтепровод", - говорится в сообщении.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадима Дзюбинского, в состав организации входили жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областей. "Полицейские задокументировали семь эпизодов незаконного повреждения и вмешательства в магистральные трубопроводы. Выяснено, что за один раз фигуранты незаконно закачивали 30-35 тысяч литров нефтесырья. Всего преступная группа нанесла ущерб на сумму около 3,5 млн грн", - сказал он.

Дзюбинский добавил, что нефтепродукты фигуранты закачивали в автоцистерны и сбывали в Днепропетровской и Полтавской областях. После загрузки сырья автомобиль перевозил ее на небольшие частные предприятия. Там сырье перерабатывали и реализовывали в агросекторе фермерским предприятиям по заниженной цене.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении 14-ти участникам ОПГ в совершении преступлений по чч.2, 3 ст.292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Организатору сообщили о подозрениях по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов), ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #опг #нефтепродукты #нацполиция
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