МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской.

Как информировал МОК, аккредитации лишены тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич, они по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню.

Эта мера, отмечается в сообщении комитета, принята "в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры".

Накануне представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. Он заявил на пресс-конференции, что МОК "быстро отреагировал" на ситуацию, проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами. По итогам МОК намерен определить, "какие дисциплинарные меры могут быть приняты".

Как сообщалось, Тимановская ранее распространила видеообращение к МОК, в котором просила "вмешаться" в связи с тем, что на нее "оказывается давление", и ее пытаются насильственно вывезти в Беларусь.

Тимановская отказалась выполнить требование тренерского штаба белорусской команды на Олимпиаде. После этого делегацией страны было принято решение об отправке ее на родину. Спортсменка была доставлена в аэропорт японской столицы, однако там обратилась за защитой к полиции.

Позднее при содействии МОК и посольства Польши в Японии она отправилась в Австрию, а оттуда - в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

В интервью телерадиокорпорации ВВС Тимановская заявила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. "Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".

Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Беларуси в отношении Тимановской является недопустимым нарушением ее права на свободу слова и олимпийского духа.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.