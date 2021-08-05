События

16:27 05.08.2021

В Житомирской области "черные копатели" добывали тротил из авиабомб времен Второй мировой

1 мин читать
В Житомирской области "черные копатели" добывали тротил из авиабомб времен Второй мировой

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщают о разоблачении "черных копателей", которые планировали наладить незаконную продажу тротила представителям криминальных кругов.

"Злоумышленники изымали взрывчатку из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества. Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района Житомирской области, а боеприпасы они собирали на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды они раскрывали самостоятельно.

"Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили: две емкости с заготовленным тротилом; 37 авиационных бомб различного калибра; артиллерийский порох. Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

Начало уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, ведется досудебное расследование.

Теги: #тротил #авиабомбы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 21.09.2020
В Донецкой области мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм тротила - полиция

В Донецкой области мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм тротила - полиция

09:06 14.03.2019
С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

23:11 11.09.2017
Житель Смелы, пытавшийся ограбить банкомат с помощью тротила, приговорен к 9 годам лишения свободы

Житель Смелы, пытавшийся ограбить банкомат с помощью тротила, приговорен к 9 годам лишения свободы

14:31 28.10.2016
В урне у ж/д вокзала Лисичанска полиция выявила тротиловые шашки, открыто дело о теракте

В урне у ж/д вокзала Лисичанска полиция выявила тротиловые шашки, открыто дело о теракте

09:29 22.08.2016
СБУ обнаружила схрон "ДНР" с почти 1,9т тротила, заготовленного для диверсий

СБУ обнаружила схрон "ДНР" с почти 1,9т тротила, заготовленного для диверсий

14:10 29.08.2015
СБУ изъяла у военного в Днепропетровске 20 кг тротила

СБУ изъяла у военного в Днепропетровске 20 кг тротила

19:16 27.12.2014
Погибший в Одессе от взрыва мужчина имел при себе 1 кг тротила, заявляют в СБУ

Погибший в Одессе от взрыва мужчина имел при себе 1 кг тротила, заявляют в СБУ

22:49 05.09.2013
Арсенал огнестрельного оружия, 1 кг тротила и самодельное взрывное устройство изъяли сотрудники милиции у жителя Днепропетровска

Арсенал огнестрельного оружия, 1 кг тротила и самодельное взрывное устройство изъяли сотрудники милиции у жителя Днепропетровска

10:03 08.02.2011
Авиабомбы нашли возле ж/д станции в Ивано-Франковской области

Авиабомбы нашли возле ж/д станции в Ивано-Франковской области

11:37 02.09.2010
Милиция задержала двух жителей Одесской области, пытавшихся продать 350 кг тротила

Милиция задержала двух жителей Одесской области, пытавшихся продать 350 кг тротила

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

Российские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранен местный житель

Евгений Марчук умер

ПОСЛЕДНЕЕ

Укладка колючей проволоки возобновляется на границе Литвы и Беларуси

В Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/с

Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в "Охматдет" в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации

Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

"Укрзализныця" назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу

Украинца Ильвера Аметова в оккупированном Крыму приговорили к 8 месяцам ограничения свободы

Суд наложил арест на 13 самолетов российской авиакомпании – прокуратура Крыма

СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области

Более 2,3 тыс. организованных коллективов в Украине вакцинировались от COVID-19

В Индии стартовали учения с участием первого построенного в стране авианосца "Викрант"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА