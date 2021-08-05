События

12:33 05.08.2021

В юго-восточных регионах Украины ожидается сухая и жаркая погода, на остальной территории – дожди, град и шквалы

2 мин читать
В юго-восточных регионах Украины ожидается сухая и жаркая погода, на остальной территории – дожди, град и шквалы

В ближайшие сутки в южных и восточных регионов Украины ожидается сухая и жаркая погода; на остальной территории в зоне влияния атмосферных фронтов будут дожди – от умеренных до значительных, которые будут сопровождаться грозами, кое-где градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 6 августа, в Украине, кроме юго-востока и востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных и Житомирской областях, днем в, Винницкой, Киевской, Черкасской и Одесской областях значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге 18-23°; днем в западных областях 20-25°, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 24-29°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве в пятницу ночью умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории 6 августа в Киеве самая высокая температура днем (+36,3°) была в 2010 году, самая низкая ночью (+8,3°) в 1907 году.

В субботу ночью, 7 августа, ночью в Украине, кроме запада и крайнего юго-востока, днем в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Крыму кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° (в западных областях 10-15°), днем 21-26°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 27-32°, в Донецкой и Луганской областях до 35°.

В Киеве в субботу ночью кратоковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Утром 5 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-28°, в Днепре вблизи - Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 04.08.2021
KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

12:23 04.08.2021
На северо-западе Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

На северо-западе Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

15:51 03.08.2021
Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

11:52 03.08.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами кратковременные дожди с грозами

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами кратковременные дожди с грозами

12:35 02.08.2021
В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

13:07 01.08.2021
Начало недели принесет в Украину дожди с грозами

Начало недели принесет в Украину дожди с грозами

15:36 31.07.2021
Август в западных областях Украины начнется с гроз и шквалов

Август в западных областях Украины начнется с гроз и шквалов

11:02 31.07.2021
В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода

В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода

17:57 30.07.2021
В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

15:35 30.07.2021
Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

Российские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, ранен местный житель

Евгений Марчук умер

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

Вступил в силу закон, дающий лицам с инвалидностью право на внеочередной пропуск через границу Украины

Украинские спортсменки Старикова и Басова заняли 4-е и 6-е место на велотреке в Токио

Скончался шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

На территории предприятия в Николаеве погиб работник, начато уголовное производство

Марафон по улучшению статей в украинской Википедии пройдет 16-24 августа

Временно оккупированные территории Донбасса никогда не будут российскими – Зеленский

В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021"

Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

Скончались еще два шахтера, пострадавшие в результате взрыва шахты в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА