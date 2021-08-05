В юго-восточных регионах Украины ожидается сухая и жаркая погода, на остальной территории – дожди, град и шквалы

В ближайшие сутки в южных и восточных регионов Украины ожидается сухая и жаркая погода; на остальной территории в зоне влияния атмосферных фронтов будут дожди – от умеренных до значительных, которые будут сопровождаться грозами, кое-где градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 6 августа, в Украине, кроме юго-востока и востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных и Житомирской областях, днем в, Винницкой, Киевской, Черкасской и Одесской областях значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге 18-23°; днем в западных областях 20-25°, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 24-29°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве в пятницу ночью умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории 6 августа в Киеве самая высокая температура днем (+36,3°) была в 2010 году, самая низкая ночью (+8,3°) в 1907 году.

В субботу ночью, 7 августа, ночью в Украине, кроме запада и крайнего юго-востока, днем в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Крыму кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° (в западных областях 10-15°), днем 21-26°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 27-32°, в Донецкой и Луганской областях до 35°.

В Киеве в субботу ночью кратоковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Утром 5 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-28°, в Днепре вблизи - Киева 24°.