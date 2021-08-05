События

05:09 05.08.2021

В Хмельницкой области задержан водитель, который стал причиной смерти 4-летнего мальчика в ДТП

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В Хмельницкой области задержан водитель, который стал причиной смерти 4-летнего мальчика в ДТП

Полицейские Хмельницкой области задержали водителя молоковоза, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в среду.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 августа, около 12.00 ч. на автодороге в с. Бережанка… 45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погиб 4-летний мальчик, который находился в кабине грузовика", - указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Теги: #водитель #дтп #задержание
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