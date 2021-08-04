В Краматорске скончался третий шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области

В городской больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался третий горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва в шахтоуправлении "Покровское", - написал Волынец в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Один из горняков, сотрудник подрядной организации, скончался, еще девять были госпитализированы в тяжелом состоянии.