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14:07 04.08.2021

Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

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Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Кабинет министров Украины одобрил запуск в Украине экспериментального проекта по предоставлению комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"В настоящее время начало и осуществление хозяйственной деятельности, связанной, в частности, с открытием ресторана (кафе), магазина или салона красоты предусматривает ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта, так и с получением разрешительных документов, подачей различного рода деклараций, открытием банковских счетов и т. д.", - указано в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим, как отмечается, возникла необходимость упростить данную процедуру путем внедрения возможности осуществлять все необходимые для этого действия и процедуры путем направления одного запроса через портал "Дия".

 

Теги: #сфера_обслуживания #регистрация #дия
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