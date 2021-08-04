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12:04 04.08.2021

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина Украины

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Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина Украины

Правоохранители задержали мужчину, который вошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату.

"Полиция только что закончила специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение", - сообщил глава Национальный полиции Игорь Клименко на брифинге у здания правительства в среду.

При этом глава Нацполиции подчеркнул: "У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию".

"Мы занимаемся расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, ст.147 – захват заложников, до 15 лет", - рассказал глава Нацполиции.

Клименко добавил: "Очень серьезное дело. Никто не имеет права нарушать закон, брать заложников или угрожать оружием или боеприпасами".

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований. "Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил руководитель Нацполиции.

Он также уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с мужчиной, заложниками пока называть нельзя.

 

 

Теги: #мужчина #граната #задержание #кабмин
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