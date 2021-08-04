Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа

Какими бы не были темы обсуждения президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал Кулеба на своей странице в Facebook утром в среду.

По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США".

Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Вашингтон, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.

"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - отметил глава украинского дипведомства.