События

08:48 04.08.2021

Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа

1 мин читать
Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа

Какими бы не были темы обсуждения президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал Кулеба на своей странице в Facebook утром в среду.

По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США".

Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Вашингтон, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.

"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - отметил глава украинского дипведомства.

Теги: #сша #кулеба #украина #президенты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:46 04.08.2021
Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

08:22 04.08.2021
За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

08:21 04.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

07:08 04.08.2021
На Харьковщине перевернулся и загорелся грузовик с зерном, водитель погиб

На Харьковщине перевернулся и загорелся грузовик с зерном, водитель погиб

06:07 04.08.2021
Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров

05:55 04.08.2021
В Харькове установят мемориальную доску певцу Вадиму Мулерману

В Харькове установят мемориальную доску певцу Вадиму Мулерману

05:53 04.08.2021
Зданию "Цветы Украины" предоставили охранный статус

Зданию "Цветы Украины" предоставили охранный статус

03:06 04.08.2021
Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

03:04 04.08.2021
С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

02:05 04.08.2021
Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Нью-Йорка начнут требовать сертификаты о вакцинации

Число заражений COVID-19 в мире превысило 199,5 млн

Коронавирус продолжает распространяться в Китае

Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Ляшко: Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев

Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Еврокомиссия ожидает мнения ученых о необходимости ревакцинации третьей дозой от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА