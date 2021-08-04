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05:57 04.08.2021

Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

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Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, находится в аэропорту японской столицы и ждет вылета в Польшу, сообщают СМИ.

По поступающей информации, Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, которые ожидали ее.

По информации источников, она должна вылететь в Варшаву рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines в 10:20 утра по местному времени.

Как сообщалось, Тимановская ранее распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Беларуси, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, она была доставлена представителями белорусской делегации в аэропорт японской столицы для отправки на родину, однако там обратилась за защитой к полиции. Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой". Затем спортсменка была перевезена в посольство Польши в Японии, где обратилась с просьбой о политическом убежище.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу, вопрос с предоставлением ей политического убежища будет решен позднее после получения официальной просьбы.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование, связанное со скандалом вокруг Тимановской, сообщил Адамс.

"Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан", - сказал он журналистам. Он сообщил, что МОК ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Беларуси.

В то же время, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Беларуси в отношении Тимановской является недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.

"Режим Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко - ИФ) стремится совершить еще один акт транснациональных репрессий: пытается заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уехать домой, чтобы лишить ее свободы слова", - написал дипломат в твиттере.

Он подчеркнул: "Такие действия нарушают олимпийский дух, являются оскорблением основных прав и недопустимы".

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.

"Мы призываем белорусские власти уважать основные права граждан, такие, как свободу СМИ и мнений", - сказала Адебар журналистам в понедельник.

Теги: #япония #олимпиада #спортсменка #беларусь
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