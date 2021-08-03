События

14:28 03.08.2021

Шишов не обращался ранее в полицию по поводу возможной слежки – глава Нацполиции

1 мин читать
Шишов не обращался ранее в полицию по поводу возможной слежки – глава Нацполиции

Гражданин Беларуси, глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, найденный повешенным во вторник в одном из киевских парков, не обращался ранее к украинским правоохранителям по поводу возможной слежки за ним, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции – таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году. Это раз. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация… конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам", - сказал Клименко на брифинге во вторник в Киеве.

На вопрос журналиста, есть ли у полиции какая-либо информация о слежке за Шишовым, глава ведомства ответил: "Нет, на данный момент такая информация у Национальной полиции отсутствует".

Клименко также напомнил, что основными версиями следствия является самоубийство и умышленное убийство, имитированное под самоубийство.

Теги: #шишов #клименко #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 03.08.2021
В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

11:47 03.08.2021
В Харькове задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за убийство – полиция

В Харькове задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за убийство – полиция

10:01 03.08.2021
Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

09:15 03.08.2021
Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

11:12 31.07.2021
Полиция Покровска проводит проверку по факту взрыва на шахте

Полиция Покровска проводит проверку по факту взрыва на шахте

17:05 30.07.2021
Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

12:54 30.07.2021
Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

12:49 30.07.2021
В Полтавской области полиция расследует нападение пантеры на мужчину в экопарке

В Полтавской области полиция расследует нападение пантеры на мужчину в экопарке

09:41 30.07.2021
В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

17:14 29.07.2021
В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Зеленский подписал закон, восстанавливающий работу ВККС

Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для российских фармацевтов – Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц Украины

Зеленский подписал закон об усилении социальных гарантий для людей с инвалидностью

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Зеленский подписал закон, восстанавливающий работу ВККС

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами кратковременные дожди с грозами

Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для российских фармацевтов – Минобороны Украины

МИД прилагает много усилий для развития бренда "Ukraine Now" - Джапарова

В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА