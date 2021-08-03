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12:39 03.08.2021

Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

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Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил, в связи с чем визит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в зону проведения ООС, запланированный на 3 августа, был отменен.

Как отмечает пресс-служба аппарата парламента, о соответствующем запрете Залужный проинформировал вечером 2 августа.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте парламента.

В нем отмечается, что основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Теги: #всу #оос #залужный #запрет
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