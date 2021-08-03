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10:50 03.08.2021

Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

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Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" в Верховной Раде призывает министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского взять расследование смерти гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова под личный контроль, поскольку есть обоснованные подозрения считать причастными к этому режим президента Беларуси Александра Лукашенко, которого США и ЕС не признают законно избранным.

"Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность", - говорится в тексте заявления, который опубликовал в своем Telegram-канале во вторник председатель МФО "За демократическую Беларусь", народный депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Алексей Гончаренко

В докумиенте подчеркивается, что 27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом, в том числе экспертов и лидеров протестного движения. По его словам, операция под названием "Трест" проходит сразу в нескольких странах, где проживают оппозиционеры.

"Просим проверить данную информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

По данным СМИ, "Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.

 

Теги: #спецслужбы #мвд #шишов_беларусь #беларусь
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