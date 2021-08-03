Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Украинская легкоатлетка Марины Бех-Романчук заняла пятое место в прыжках в длину на Олимпийских игр в Токио.

"Ох и драматический оказался финал для нашей легкоатлетки Марины Бех-Романчук на Олимпийских играх в прыжках в длину. После двух заступов, украинка показала результат в 6,88 см, потом снова две лопаты. И в последней попытке, которая могла поднять Марину выше, также не удалось реализовать весь свой потенциал", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Таким образом, в финальном протоколе украинская легкоатлетка стала пятой.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.