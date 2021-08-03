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01:54 03.08.2021

Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград военным по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

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Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград военным по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 339/2021 "О награждении государственными наградами Украины".

"За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Воздушных Сил Вооруженных сил Украины постановляю: наградить медалью "За воинскую службу Украине" Вагаровского Эдуарда Николаевича – подполковника, Прошунина Леонида Ивановича – полковника", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник вечером.

Также медалью "За безупречную службу" III степени награждены 2 военных и медалью "Защитнику Отечества" – 15 военнослужащих.

Теги: #награждение #зеленский
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