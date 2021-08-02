События

19:09 02.08.2021

В Грузии интеграцию в ЕС поддерживают 83% граждан, в НАТО - 77%

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В Грузии интеграцию в ЕС поддерживают 83% граждан, в НАТО - 77%

В Грузии 68% опрошенных граждан полностью поддерживают интеграцию страны в Евросоюз, 15% частично поддерживают, говорится в опубликованных в понедельник представительством американского Международного республиканского института (IRI) в Грузии результатах проведенного в июне текущего года опроса.

Согласно опросу, частично не поддерживают интеграцию в ЕС 4%, категорически не поддерживают 7%. Не смогли ответить на этот вопрос 6%.

Что касается интеграции в НАТО, то, как отмечают в организации, в целом интеграцию в НАТО поддерживают 77% опрошенных (61% полностью и 16% частично).

В целом не поддерживают интеграцию в НАТО 17% опрошенных в Грузии (частично - 6% и категорически - 11%). Не смогли ответить на этот вопрос 6%.

Опрос проходил в период 15-30 июня. В 10 регионах Грузии, как утверждают в организации, были опрошены 1 тыс. 500 человек.

Теги: #евроинтеграция #грузия #опрос
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