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07:21 02.08.2021

В Луганской области произошло ДТП с пострадавшими

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В Луганской области произошло ДТП с пострадавшими

На автодороге около г. Кременная (Луганская обл.) произошло столкновение автомобиля "Toyota Camry" и микроавтобуса "Volkswagen", есть пострадавшие, сообщает на странице Фейсбук Национальная полиция Луганской области в воскресенье.

"Сегодня, 1 августа, в полицию г. Кременная поступило сообщение врача скорой помощи о том, что на автодороге около г. Кременная произошло ДТП, есть пострадавшие… В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", - указано в сводке.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи проводят первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

 

Теги: #дтп #луганская_область
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