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17:47 01.08.2021

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Авдеевкой, потерь нет

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Российские наемники обстреляли украинские позиции под Авдеевкой, потерь нет

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 1 августа.

"У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Кроме того, в воскресенье пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали 2 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 184 взрывоопасных предмета.

 

Теги: #оос #ситуация
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