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13:57 01.08.2021

Власти Греции задействовали 300 пожарных для тушения сильного лесного пожара на полуострове Пелопоннес

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Власти Греции задействовали 300 пожарных для тушения сильного лесного пожара на полуострове Пелопоннес

Примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета участвуют в тушении сильного лесного пожара, разгоревшегося на греческом полуострове Пелопоннес, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Пожар вспыхнул накануне утром около города Патры - третьего по величине в Греции. В результате наступления огня пришлось эвакуировать пять местных деревень, закрыть мост Рион - Андирион через Коринфский залив, а также вывезти около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос.

Были госпитализированы восемь человек с ожогами и проблемами с дыханием. Также огонь уничтожил примерно 20 домов.

Однако министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, посещавший зону бедствия, заявил, что нынешняя ситуация лучше, чем накануне.

"Сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем. Мы сохраняем бдительность, и мы поддержим наших сограждан, пострадавших от огня", - сказал он.

По данным властей, за последние 24 часа в стране вспыхнули еще 58 лесных пожаров, однако большинство из них быстро удалось взять под контроль.

С пятницы в Греции наблюдается еще одна волна аномальной жары, и температуры достигают отметок в 42-44 градусов по Цельсию.

СМИ напоминают, что Греция сталкивается с лесными пожарами каждое лето, однако эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличит интенсивность и периодичность пожаров.

Теги: #пожары #пелопоннес #греция
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