В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

В связи с жарой с 11:00 ограничивается въезд в Киев большегрузного транспорта в воскресенье, 1 августа, сообщила пресс-служба Патрульной полиции столицы.

"С 11:00 въезд в город большегрузного транспорта ограничено в связи с жарой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничат из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).