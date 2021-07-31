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18:00 31.07.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины

С начала  суток, 31 июля, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник обстрелял позиции подразделений ОС из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #ситуация
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Интерфакс-Украина
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