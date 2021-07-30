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19:08 30.07.2021

Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

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Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает возможность конфликта интересов в связи с нормой законопроекта о деолигархизации, которая предоставляет СНБО полномочия определять перечень "олигархов".

"Я хотел бы отметить, если уважаемый господин член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх для того, чтобы здесь был конфликт интересов", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в Краматорске, комментируя заявления спикера парламента Дмитрия Разумкова о возможном конфликте интересов, заложенном в законопроекте о деолигархизации.

Что касается внесенных народными депутатами при подготовке ко второму чтению законопроекта поправок, Данилов считает, что необходимо дождаться окончательной редакции закона.

"Что касается окончательной редакции закона, это будут определять депутаты, в том числе и господин Разумков, поэтому мы с вами должны анализировать уже окончательную редакцию этого закона. Изначально когда президент Зеленский поставил этот вопрос, Офис президента отработал, аппарат СНБО отработал, свою версию мы подали в Верховную Раду, сейчас ожидаем второго голосования в Верховной Раде", - подчеркнул он.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в СНБО в связи с законом о деолигархизации может возникнуть конфликт интересов.

"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим имеется конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться-уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле", - пояснил он.

В качестве решения Разумков предложил создать комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции для определения перечня олигархов.

Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). По состоянию на 26 июля народные депутаты подали 1230 поправок к законопроекту.

Теги: #снбо #деолигархизация
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