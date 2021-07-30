В Кировоградской области состоится фестиваль пчеловодов KropHoney Fest

Кировоградская область готовится к проведению фестиваля пчеловодов KropHoney Fest, который состоится на территории Региональной торгово-промышленной палаты, сообщила пресс-служба областной администрации в четверг.

Определена дата проведения фестиваля - 19 августа. Именно в этот день отмечают День пасечника и Яблочный Спас. Программу мероприятия определяли совместно с департаментом АПК ОГА.

Как сообщила президент РТПП Ирина Саенко, программа фестиваля будет насыщенной - помимо выставки продукции пчеловодства пройдет ряд интересных мероприятий, в частности, форум для пчеловодов.

К участию в фестивале присоединится первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"В программе мероприятия - панельные дискуссии о состоянии отрасли пчеловодства, поддержки данной отрасли, правовой защиты владельцев пасек, технологии производства. Дискуссии будут вести известные спикеры, среди которых - представители всеукраинского общественного объединения ОО "Союз пасечников Украины", ученые и предприниматели. Кроме этого, состоится презентация производителей-участников ярмарки", - сообщила Ирина Саенко.