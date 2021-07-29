События

18:23 29.07.2021

В Карпатах в туристов попала молния, пострадало 3 человека

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В Карпатах в туристов попала молния, пострадало 3 человека

В четверг, 29 июля, в районе горы Круглая Боржавского хребта (Закарпатской обл.) в трех туристов попала молния, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 29 июля, в 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это случилось, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Уточняется, что для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.

"В 16:16 пострадавшие были найдены. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков. Спасательные работы в Карпатах продолжаются", - подчеркивают в ГСЧС.

 

Теги: #погода #закарпатская_область
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