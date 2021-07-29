События

16:49 29.07.2021

Июль в Украине завершается ливнями

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Июль в Украине завершается ливнями

В Украине в конце июля и в начале августа после утомительной духоты ожидаются бури, возможны грозы с ливнями и сильным ветром. С дождем придет короткое похолодание и снова вернется жаркая погода с удушающей влажностью. 

Климат меняется, этим летом каскад погодных аномалий шокировал мир. Мы ни при каких обстоятельствах не должны игнорировать штормовые предупреждения, которые очень возможны в ближайшие дни.

Sinoptik.ua предупреждает, что 30 июля в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях может быть гроза, град и шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.

В западной части Украины пятница ожидается преимущественно ясной, жаркой и сухой. В субботу до +32 °С, местами могут пройти грозы. Погода начнет меняться в воскресенье, станет больше облачности, в Закарпатье пройдут дожди с грозами. А со 2 августа температура воздуха станет значительно ниже, до +22…+24, осадки ожидаются на большей территории западных областей.

На востоке страны июль завершится грозами и ливнями при температуре +25…+27 °С, август начнется малооблачной погодой, духотой и жарой до +35 °С.

Южным областям Украины похолодание в ближайшее время не грозит. Температура воздуха в регионе остается на высоких отметках, до +35 °С. Ночью +22…+24 °С. Ливни и грозы ожидаются в пятницу в Одесской и Запорожской областях.

В центральных областях Украины будет жарко. Грозовые дожди пройдут в пятницу в Днепропетровской и Кировоградской областях, заденут Полтавскую область. Солнце раскалит воздух 2 августа до +35 °С, при ясной погоде будет душно.

На севере страны в пятницу +28…+29 °С, локальные дожди. В субботу можно обойтись без зонтика, до +30 °С, в воскресенье могут быть локальные дожди. В первый день рабочей недели ожидаются грозы, ливни, сильный порывистый ветер, понижение температуры.

В Киеве июль закончится горячими +29…+31 °С. Зонтик на случай внезапного ливня лучше носить с собой. Первые дни августа в столице ожидаются дождливыми, с грозами и порывистым ветром, днем до +28 °С, влажность воздуха высокая, давление пониженное.

 2 августа - День святого пророка Ильи, в этот день по народным приметам традиционно идет дождь, который считается благодатным. Еще одна народная примета говорит о том, что после Ильина дня нельзя купаться. Для некоторых регионов сейчас актуально народное определение погоды: На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.

Теги: #синоптик #погода #ильин_день
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