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15:27 29.07.2021

Музыкальный "Рейвах Прайд" состоится в поддержку прав не только ЛГБТ-сообщества, но и всех групп, которые подвергаются дискриминации - организаторы

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Участники креативного музыкального протеста "Рейвах Прайд", который пройдет в пятницу в Киеве у Офиса президента, выступят в защиту прав ЛГБТ-сообщества и в поддержку принятия законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

"30 июля с 14 до 22 часов мы планируем провести экспериментальный прайд в формате рейва… В контексте электронной музыки и электронной сцены Киев сейчас является, можно сказать, полноценной столицей европейской технокультуры и рейв-культуры. Эта сфера объединяет в себе и людей искусства, и само ЛГБТ-сообщество, которое может себя свободно и безопасно проявлять как на ивентах электронной музыки, так и в качестве творческого самовыражения", - сказала в четверг на пресс-конференции в Киеве руководитель ОО "УкраинаПрайд" София Лапина.

Она отметила, то в Украине до сих пор не предусмотрена ответственность за преступления, совершенные на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу.

"Мы знаем, что такие преступления на почве ненависти совершаются, в основном праворадикальными группировками", - сказала она.

По словам Лапиной, факты агрессивного проявления гомофобии правоохранителями не расследуются надлежащим образом.

"Оба сообщества – и электронное, в котором много представителей ЛГБТ-сообщества, и само ЛГБТ-сообщество страдают от одного – несовершенной правозащитной системы… Мы решили объединить электронную сцену, прайд, сделать "Рейвах Прайд" и достаточно громко поговорить с нашим гарантом конституционным прав и свобод на тему прав и свобод, которые являются незащищёнными как для рядового гражданина, так и для представителя искусства и для представителя ЛГБТ сообщества", - подчеркнула руководитель ОО "УкраинаПрайд".

Также она обратила внимание, что пресс-конференции преследует цель не столько анонсировать предстоящее мероприятие, сколько "ответить на волну ненависти, которая поднялась в социальных сетях в связи с предстоящим мероприятием".

"Конечно же, завтрашнее мероприятие, "Рейвах Прайд", будет охраняться полицией. С полицией ведется коммуникация. Вчера у меня была встреча с полицией диалога, мы обсуждали вопросы организации безопасности", - добавила она.

В свою очередь политолог, правозащитник общественной организации "Инсайт" Ульяна Мовчан отметила, что цель мероприятия, которое состоится у Офиса президента – не только заявить о правах ЛГБТ-сообщества, но и выступить в поддержку законопроекта № 5488.

"Этот законопроект предполагает усиление ответственности за дискриминацию уязвимых групп на почве различных проявлений нетерпимости. Фактически этот законопроект предполагает возможность привлечения к ответственности людей, которые осуществляют преследование представителей различных сообществ", - пояснила она.

Правозащитник подчеркнула, что принятие этого законопроекта является важным, поскольку на законодательном уровне будет урегулирован вопрос защиты всех незащищенных групп людей, которые подвергаются преследованию, не только ЛГБТ-сообщества.

"Это будет касаться и наших оппонентов, которые очень беспокоятся вопросами защиты языка, религиозных сообществ - этот закон будет защищать и их. В соответствии с этим законопроектом также нельзя преследовать людей по языковым, религиозными, политическими признаками. То есть, речь не только о сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - пояснила Мовчан.

"Для нас очень важно во время завтрашнего события – своеобразного арт-проекта – показать, насколько важно принятие этого закона, что это не только об ЛГБТ… мы все можем быть в чем-то уязвимыми", - подытожила правозащитник.

Присутствующий на пресс-конференции электронный исполнитель греческого происхождения Стеф Мендесидис, выступление которого планируется в рамках проекта, добавил: "Я гетеросексуал, но мне это не мешает поддерживать права и свободы людей. Я решил принять участие в мирной ЛГБТ-демонстрации в Киеве".

Теги: #музыканты #дискриминация #акция #рейвах_прайд
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