Украина завершила формирование своих представителей в Группу экспертов по Соглашению об ассоциации с ЕС

Совет по вопросам торговли и устойчивого развития отобрал двух представителей Украины в Группу экспертов в соответствии со ст. 301 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, таким образом Украина завершила формирование своих представителей в Группу, сообщило Министерство экономики на сайте.

"По итогам собеседования с кандидатами было отобрано двух дополнительных экспертов путем голосования членов Совета. Это позволяет полностью сформировать пул экспертов от украинской стороны и обеспечить полноценную работу группы уже до конца этого года", – указало министерство по итогам пятого заседания Совета в среду.

Проведение дополнительного добора экспертов от Украины стало ключевым вопросом заседания, отметило Минэкономики.

Как напомнили в министерстве, Группа экспертов должна состоять из 15 человек - по пять от Украины и ЕС, а также пять человек, которые не являются гражданами ни одной из сторон Соглашения. Основная задача Группы - изучение любого вопроса по Главе 13 "Торговля и устойчивое развитие" Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, если таковой не был удовлетворен через межправительственные консультации.

Украина отобрала трех экспертов в ходе четвертого заседания Совета, прошедшего в Киеве в июне 2019 года.

Утверждение полного списка экспертов требует принятия решения подкомитетом Украина-ЕС по вопросам торговли и устойчивого развития, которое ныне проходит внутригосударственные процедуры согласования, добавили в Минэкономики.