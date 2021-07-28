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12:37 28.07.2021

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

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В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

В ближайшее время на станциях Харьковского метрополитена и в наземном транспорте будут регулярно проверять соблюдение противоэпидемических мероприятий, в частности, наличие защитной маски, а также правильное её ношение, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета в среду.

"Подобные рейды проводились и ранее, теперь их будут проводить чаще в связи с многочисленными нарушениями карантинных требований", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что соблюдение карантинных норм контролируют представители Национальной полиции, Харьковского городского совета и Госпродпотребслужбы.

"Работать будут каждый день в часы пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколько месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила", - отметил по этому поводу заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко.

Уточняется, что еще три недели назад "такого массового нарушения карантинных требований в Харькове не было".

"Если на прошлой неделе было 60 случаев заболевания коронавирусом, то на этой неделе - 90. К сожалению, жители и гости города начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Вы видите - в городском транспорте много людей, которые не используют маски, поэтому заболеваемость растет. Когда мы были в "оранжевой" зоне, люди были настроены более ответственно", - подчеркнула начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова.

Она отметила, что за нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 грн, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования - от 425 грн и выше.

"Мы видим, как во всем мире начинается третья волна пандемии, и очень не хочется, чтобы мы оказались в "оранжевой" зоне. Каждый должен ответственно относиться к выполнению противоэпидемических мероприятий. Если видите, что кто-то не использует средства индивидуальной защиты - это прямая угроза вашей жизни. Делайте замечания. Только от нас с вами зависит, как быстро будет распространяться инфекция", - резюмировала Зубкова.

Теги: #транспорт #маски #рейд #харьков
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