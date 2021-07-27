События

11:57 27.07.2021

В Польше умер второй пострадавший в ДТП украинец - МИД

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В Польше умер второй пострадавший в ДТП украинец - МИД

В Польше скончался второй гражданин Украины, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи г.Радомско в субботу, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодня утром в больнице г.Лодзь умер гражданин Украины 1967 г.р., родных уже проинформировали в посольстве", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины во вторник.

В министерстве сообщили, что еще трое украинцев находятся в больницах разных городов Польши с положительной динамикой состояния. Все они - жители Херсонской области.

"Дело находится на контроле Посольства Украины в Польше", - рассказали в МИД.

В субботу вблизи г.Радомско, Лодзинское воеводство, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Ниссан. В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения городов Лодзь, Радомско, Пётркув-Трыбунальский и Ченстохов. Позже посольство Украины в Польше сообщило, что один из граждан Украины скончался в результате ДТП.

Теги: #дтп #польша #мид
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