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08:59 27.07.2021

В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

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В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 тыс. 797 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Это максимальный показатель заболеваний с начала пандемии, днем ранее в республике зафиксировано 6 тыс. 637 случаев заболеваемости COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 542 тыс. 703 случая COVID-19.

Вместе с тем, с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 452 тыс. 006 человек, из них 2 тыс. 625 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 5 тыс. 538 человек, из них 86 - за последние сутки.

По состоянию на 27 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 87 тыс. 94 человека, из них 85 тыс. 163 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) и 1 тыс. 931 с отрицательным (КВИ-), в стационарах находятся 24 тыс. 328 пациентов, на амбулаторном лечении - 62 тыс. 766.

Теги: #коронавирус #ситуация #казахстан
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