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17:11 26.07.2021

Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

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Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

Правоохранители задержали третьего участника группировки, которая организовала канал поставок героина из Ирана в Украину и страны Европейского союза, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Им оказался также гражданин Турции, 1948 года рождения. Третий участник наркогруппировки уведомлен о подозрении и помещен в изолятор временного содержания", - указывается в сообщении.

Продолжается комплекс следственно-оперативных действий.

Как рассказал глава Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Сергей Федченко, мероприятия по документированию противоправной деятельности преступной группировки осуществлялись больше года.

Как сообщалось, 23 июля в ходе проведения спецоперации украинские правоохранители задержали двух граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину.

"Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики", - заявила по этому поводу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В ходе спецоперации правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином.

Кроме того, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны неподалеку от склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты ещё 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке – более 1 млрд грн.

Теги: #героин
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