События

15:13 31.03.2019

В Киевской области правоохранители изъяли 600 кг героина, задержали четырех иностранцев – Князев

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В Киевской области правоохранители изъяли 600 кг героина, задержали четырех иностранцев – Князев

600 килограмм героина на сумму около $50млн изъяли в общей сложности в воскресенье в Киевской области правоохранители, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем. 100 килограмм яда изъяли еще ночью и 500 килограмм несколько часов назад", - написал С.Князев на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам главы Нацполиции Украины, Киев наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок наркотика в другие страны.

"Задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии", - проинформировал С.Князев и добавил, что работа продолжается.

Теги: #изъятие #героин
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