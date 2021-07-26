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15:50 26.07.2021

Экстренное заседание ТКГ из-за обстрела украинских позиций на Донбассе маловероятно из-за отпусков ряда представителей ОБСЕ - Арестович

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Экстренное заседание ТКГ из-за обстрела украинских позиций на Донбассе маловероятно из-за отпусков ряда представителей ОБСЕ - Арестович

Спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу сообщил, что проведение внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с артиллерийским обстрелом позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины российскими наемниками днем 26-го июля маловероятно из-за пребывания некоторых представителей ОБСЕ в плановых отпусках.

"Сейчас вопрос обсуждается. Но технически, это вряд ли возможно, поэтому еще представители ОБСЕ в плановых отпусках", - сказал Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также напомнил, что следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа.

Как сообщалось, российские наемники на Донбассе в понедельник, 26 июля, нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня уже сообщила о направлении письменной ноты в адрес СММ ОБСЕ и МИД Украины.

Теги: #ткг
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