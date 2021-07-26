Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и его соратников

Роскомнадзор в понедельник заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального, сообщают его соратники в социальных сетях.

"Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com", - говорится в сообщении соратников Навального, опубликованном в телеграме в понедельник.

Также Роскомнадзор заблокировал сайт Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; запрещен на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом), сайт "Свободу Навальному", сайт профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ иноагентом), сайты соратников Навального - Леонида Волкова, Любови Соболь, Олега Степанова, сайты 39 региональных штабов Навального (внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены), а также сайты "Росяма" и "РосЖКХ".

"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор.

Согласно реестру РКН, сайты внесены в него по требованию Генпрокуратуры от 15 июня, которая ссылаемся на статью 15.3 закона "Об информации", в соответствии с которым в РФ ограничивается доступ к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (фейкам).