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08:18 26.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 июля 2021 года в Украине зафиксированы 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 11, медработников - 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 663 человек, выздоровели 2 184 365 человек, летальных случаев - 52 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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