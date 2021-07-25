Португалия с 26 июля открывает въезд для украицев

Португалия с 26 июля открывает въезд для украинцев согласно с рекомендациями Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие "безвиза" с Европейским Союзом", - написал Кулеба в Твиттере в воскресенье.

Он подчеркнул, что перед покупкой билетов необходимо проверить все условия въезда в страны согласно интерактивной карте МИД.