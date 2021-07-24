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16:47 24.07.2021

В Польше в результате ДТП пострадали 7 граждан Украины - посольство

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В Польше в результате ДТП пострадали 7 граждан Украины - посольство

Вблизи г.Радомско, Лодзинское воеводство, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.

"24.07.21 вблизи г.Радомско, Лодзинское воеводство, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Ниссан. В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения в Лодзь, Радомско, Пётркув-Трыбунальский и Ченстохове", - сообщает посольство Украины в Польше в Twitter.

В посольстве отметили, что по состоянию на 16:00 в медицинских учреждениях находятся 6 граждан Украины, 1 гражданин выписан из больницы.

"Оказывается необходимая консульская помощь. Дело находится на контроле посольства, ГКУ в Кракове и Департамента Консульской службы МИД Украины", - говорится в сообщении.

 

Теги: #дтп #польша #украинцы
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