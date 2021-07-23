Из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов в 3 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 13 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 23 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 13 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 9, Донецкая - 3 и Кировоградская - 1)", – сообщается на сайте ведомства утром в пятницу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.