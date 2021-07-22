Порошенко передал комплект видеоразведки бойцам 72-ой бригады ВСУ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находясь на Донбассе, передал первый комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"72-я бригада имени Черных Запорожцев для меня очень близка. И я горжусь, что когда мы выбирали название 72-й, я поддержал предложение бригады, чтобы присвоить именно это имя. С Авдеевкой, с "промкой" история 72-й бригады очень тесно связана", - заявил Порошенко.

Он отметил, что "Авдеевка навсегда запечатлелась в сердце каждого украинца".

"Я помню, как в 2016 году принималось решение о начале наступления, выбивании российских наемников и возможность получить контроль над дорогой, над Ясиноватской развилкой. Я помню, какую цену было заплачено в январе 2017 года. Сколько жизней было отдано, чтобы остановить продвижение российских войск, взять "промку" под контроль, отбросить врага. 72-ая бригада к этому была непосредственным образом привлечена. Вместе с 93-ей, 80-й, 54-й, 56-й, 58-й. Это - символ славы и символ чести ВСУ", - подчеркнул нардеп.

Порошенко уточнил, что за последние два месяца он уже третий раз посещает линию разграничения на Донбассе.

"До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это в наиболее опасных участках фронта", - отметил пятый президент.

Сообщается, что средства на первую партию техники - 560 тыс. грн - собирали волонтеры, еще половину добавил Фонд Порошенко. Стоимость полного комплекса видеонаблюдения - более трех миллионов гривен. При этом, в 10 ОГШБр оно уже работает и спасает жизни военных.

"В 10-ке мы завершили формирование трех батальонных и одного бригадного пункта видеонаблюдения. Следующим мы приняли предложение 72-й бригады. И решили, что будет очень символично начать именно с Авдеевки, с "промки". Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов. Я лично имел возможность убедиться в качестве работы этой системы, когда можно из блиндажа спокойно наблюдать за движением оккупантов и давать отпор", - заявил нардеп.

Отмечается, что помимо комплекта видеоразведки, команда Порошенко привезла бойцам на передовую также спелые украинские абрикосы.

"Три миллиона, одна бригада и сохраненные жизни. Сохранен суверенитет, украинская земля. Это стоит того. Очень символично, что мы это делаем в дни освобождения Авдеевки", - добавил Порошенко.