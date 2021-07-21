События

13:54 21.07.2021

В Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ для подготовки к учению "Запад-2021"

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В Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ для подготовки к учению "Запад-2021"

Минобороны Беларуси сообщает, что в страну прибывают первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил "Запад-2021".

"Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси в среду.

Ведомство напоминает, что "Запад-2021" пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Тема предстоящего учения: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Теги: #учения #беларусь
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