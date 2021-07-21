Tesla откроет свои зарядные станции для других электромобилей в этом году

Американская Tesla Inc. до конца текущего года сделает свою сеть станций быстрой зарядки электромобилей Supercharger доступной для электрокаров других производителей, сообщил глава компании Илон Маск.

"Мы создали свой собственный разъем, поскольку тогда не было стандарта, а Tesla была единственным производителем электромобилей с большим запасом хода. Это один довольно тонкий разъем для зарядки как малой, так и высокой мощности. Тем не менее позже в этом году мы откроем нашу сеть Supercharger для других электромобилей", - написал Маск в Твиттере.

В одном из последующих постов он добавил, что со временем зарядные станции Tesla станут доступны для других электромобилей во всех странах.

По данным Electrek, за последние десять лет Tesla установила более 25 тыс. фирменных зарядных устройств на 2,7 тыс. станциях по всему миру. Но в отличие от других сетей, таких как Ionity, Electrify America или ChargePoint, сеть Supercharger пока обслуживают только электромобили Tesla.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду дорожают на 0,1%. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6,4%.